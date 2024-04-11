Война может вернуться в Киев: Тарас Чмут об угрозе нападения РФ на столицу

Чмут отметил, что по сравнению с 2022 годом Киев готов к наступлению врага "в разы лучше". Но и россияне "готовы в разы лучше".

Директор одного из крупнейших волонтерских фондов Украины "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут поделился своими прогнозами, могут ли россияне снова наступать на Киев.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Готов ли сейчас Киев? По сравнению с 2022 годом Киев готов в разы лучше. Но и россияне могут быть готовы в разы лучше", — сказал Чмут.

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Руководитель "Вернись живым" предупредил: если россияне и будут наступать на Киев, то это точно не будут "колонны "Омона" или "Росгвардии", которые со щитами для разгона акций протеста спокойно на грузовиках двигаются в сторону столицы", как изначально планировали россияне в 2022 году.

"Если это произойдет, то может быть полноценное комбинированное наступление – все, как книга пишет. Верю ли я в наступление на Киев? Я не знаю. Давайте выходить из возможных худших сценариев и лучше готовиться к ним. Если наступления не случится – прекрасно, значит, возможно, наша подготовка посодействовала этому. А если оно произойдет – мы будем знать, что сделали все, что смогли", – сказал волонтер.

В то же время Чмут отметил, что в Киеве уже многие думают, что Украина уже выиграла войну, или забыли, что война продолжается.

"А надо помнить, что она (война) может вернуться сюда (в Киев). Нам нельзя попадать в тот пузырь иллюзии, в котором была Россия перед началом полномасштабного вторжения.

Ведь это привело к ее поражению на первом этапе полномасштабной войны. И в значительной степени приведет, я очень надеюсь, к предстоящему поражению в долгосрочной перспективе", – подытожил Тарас Чмут.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко пояснил, что Россия намеренно "вбрасывает" ИПСО о вероятном "наступлении" оккупантов на Харьков, Херсон, Сумы или Киев.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне. Когда и где оно может начаться и есть ли угроза для Киева и Харькова — читайте ЗДЕСЬ.

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