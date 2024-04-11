Какое будущее ожидает Харьков и получит ли РФ то, чего хочет: предсказание таролога

Российские оккупанты и дальше будут терроризировать Харьков обстрелами, однако город выстоит и массового выезда людей оттуда не будет.

Об этом на ютуб-канале "Поговорим" сказала таролог Лана Александрова.

Лана Александрова считает, что российские террористы хотят уничтожить Харьков, чтобы массово уехали люди. Она предсказывает, что оккупанты и дальше будут обстреливать критическую инфраструктуру города.

"Нет такого, чтобы люди массово покинули город. Харьков выстоит. Да, могут быть повреждены мосты. Но чтобы люди массово выехали из Харькова — этого не будет. Потому что у орков не всегда получится сделать то, что они хотят", — сказала таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-таролог Мария Тихая считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предсказывает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

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