Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела переговоры с РФ: она назвала точный "месяц победы"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что в июне 2024 года возможны какие-то договоренности между РФ и Украиной.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасинкова раскинула карты Таро и отметила, что вероятная оккупация Змеиного, нападение из Беларуси или массированные обстрелы Украины "все будут зависеть от договоренностей".

"О чем будут эти договоренности, как они будут выглядеть, поверьте в следующие два месяца мы услышим и увидим. Шестая луна — будет почему-то месяцем победы. Пусть оно так и будет. Но я это говорю не со счастливым лицом. Потому что переговоры, в которых ты не дал п**дюлей тем, кто этого заслуживает и не выгнал их со своей территории — они откладывают дальнейшие военные действия", — сказала таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

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