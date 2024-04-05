Украине очень быстро нужна дополнительная помощь — Блинкен

США сами внесли огромный вклад, но очень важно, чтобы Конгресс принял запрос на предоставление финансовой помощи Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил необходимость большей поддержки Украине, указывая на важность принятия Конгрессом США дополнительной помощи украинцам.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Украина срочно нуждается в дополнительной помощи. Сегодня мы услышали об этом непосредственно от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Каждый день без дальнейшей помощи ставит защитников Украины и ее гражданское население на еще большую опасность. Наша поддержка особенно важна, поскольку ряд стран помогает России наращивать свою оборонную. промышленность и продолжать агрессию против Украины", — сказал Блинкен.

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По словам госсекретаря США, Китай снабжает материалы для поддержки российской оборонно-промышленной базы, а также КНДР и Иран продолжают оказывать РФ поддержку.

"Все это подпитывает военную машину Путина, атакующего украинцев и угрожающего европейской безопасности", — отметил он.

Блинкен подчеркнул, что США сами внесли огромный вклад, но очень важно, чтобы Конгресс принял запрос на предоставление финансовой помощи Украине, который внес президент США Джо Байден.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намекнул, что планирует представить законопроект о финансовой помощи Украине вместе с предложением отменить приостановку выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного газа. В администрации президента США Джо Байдена на такое условие отреагировали критично.

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