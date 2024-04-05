Україні украй швидко потрібна додаткова допомога - Блінкен

США самі зробили величезний внесок, але дуже важливо, щоб Конгрес прийняв запит на надання фінансової допомоги Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на необхідності більшої підтримки Україні, вказуючи на важливість прийняття Конгресом США додаткової допомоги українцям.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Україні терміново потрібна додаткова допомога. Сьогодні ми почули про це безпосередньо від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Щодня без подальшої допомоги ставить захисників України та її громадянське населення на ще більшу небезпеку. Наша підтримка особливо важлива, оскільки низка країн допомагає Росії нарощувати свою оборонну. промисловість та продовжувати агресію проти України", - сказав Блінкен.

Також читайте Допомога Україні від США: чому Білий дім не критикує ідеї спікера Джонсона

За словами держсекретаря США, Китай постачає матеріали для підтримки російської оборонно-промислової бази, а також КНДР та Іран продовжують надавати РФ підтримку.

"Все це підживлює військову машину Путіна, який атакує українців та загрожує європейській безпеці", - зауважив він.

Блінкен підкреслив, що США самі зробили величезний внесок, але дуже важливо, щоб Конгрес прийняв запит на надання фінансової допомоги Україні, який зробив президент США Джо Байден.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон натякнув, що планує представити законопроєкт про фінансову допомогу Україні разом із пропозицією скасувати призупинення видачі нових ліцензій на експорт скрапленого газу. В адміністрації президента США Джо Байдена на таку умову відреагували критично.

Читайте також: