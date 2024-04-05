Не лише Морозовськ: у Єйську чути вибухи та постріли

На росіян чекає тривожна ніч.
Не тільки у Морозовську, де найімовірніше сталася атака безпілотників на військовий аеродром, але у Єйську, що у Краснодарську краї, теж - неспокійна ніч.
Там теж розташований військовий аеродром.
Зокрема, у Єйську біля аеродрому було чути вибухи.
За словами свідків, біля місцевого військового аеродрому пролунали не лише вибухи, а також постріли.
Понад 10 вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї, за попередньою інформацією, над містом "працює ППО".
Як розповіли місцеві жителі, все розпочалося близько 3 години ночі за російським часом, окрім крім гучної "бавовни" також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка.
Місцеві моніторингові паблики повідомляють, що БПЛА літають дуже низько, на радарах їх не видно.
У міських чатах повідомляють про "прильоти" та панікують.
Офіційної інформації наразі не було.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.
Нагадаємо, що росіяни переконують, що знищили 40 повітряних цілей у Ростовській області, де розміщений військовий аеродром.