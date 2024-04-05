Не лише Морозовськ: у Єйську чути вибухи та постріли

Не тільки у Морозовську, де найімовірніше сталася атака безпілотників на військовий аеродром, але у Єйську, що у Краснодарську краї, теж - неспокійна ніч.

Там теж розташований військовий аеродром.

Зокрема, у Єйську біля аеродрому було чути вибухи.

За словами свідків, біля місцевого військового аеродрому пролунали не лише вибухи, а також постріли.

Понад 10 вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї, за попередньою інформацією, над містом "працює ППО".

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Як розповіли місцеві жителі, все розпочалося близько 3 години ночі за російським часом, окрім крім гучної "бавовни" також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка.

Місцеві моніторингові паблики повідомляють, що БПЛА літають дуже низько, на радарах їх не видно.

У міських чатах повідомляють про "прильоти" та панікують.

Офіційної інформації наразі не було.

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Нагадаємо, що росіяни переконують, що знищили 40 повітряних цілей у Ростовській області, де розміщений військовий аеродром.