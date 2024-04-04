Допомога Україні від США: чому Білий дім не критикує ідеї спікера Джонсона

Білий дім підтримував контакт з офісом спікера Палати представників Майка Джонсона щодо допомоги Україні протягом двотижневої перерви в роботі Конгресу. Хоча президент Байден публічно тиснув на республіканців Палати представників, але він і його команда утрималися від агресивних закидів спікеру через тривалий процес ухвалення пакету допомоги.

Як повідомляє Politico, це зумовлено тим, що у Білому домі потай сподіваються, що такий підхід може призвести до того, що Конгрес почне працювати над пакетом допомоги наприкінці квітня.

Видання зазначає, що наразі неясно, який вигляд матиме остаточний пакет допомоги. Білий дім не дав офіційних коментарів після недільного інтерв'ю Джонсона каналу Fox News Channel, в якому він висунув ідеї щодо надання частини допомоги Україні у вигляді кредиту або про перерозподілу конфіскованих російських активів.

Демократичні чиновники, які спілкувалися з представниками адміністрації, кажуть, що Білий дім навмисно приховує, чи вважає він будь-яку з цих ідей реалістичною або здатною увійти в остаточну угоду. Зрештою, основна увага, як і раніше, приділяється тому, щоб переконати Джонсона в необхідності термінового надання допомоги Україні.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон натякнув, що планує представити законопроєкт про фінансову допомогу Україні разом із пропозицією скасувати призупинення видачі нових ліцензій на експорт скрапленого газу. В адміністрації президента США Джо Байдена на таку умову відреагували критично.

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