Астрологічний прогноз на 5 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання професійної якості призведе до матеріальних втрат, тому від них потрібно відмовитись.

Символ дня: Омут.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір: блакитний, аквамариновий.

Щасливого каміння дня: корал, жовтий нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, у разі до лікаря – щоб уникнути небажаних наслідків – необхідно звернутися негайно.

Харчування дня: можна голодувати та постити, під забороною знаходиться м'ясо та очні фрукти.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: пікірування розсади потрібно відкласти, щоб не завдати їй шкоди.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани та амулети, заряджені на кохання. Гадати небажано – відповіді на питання все одно отримати не вдасться.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, наскільки адекватно людина сприймає себе: можливо, варто поміряти пиху, поки її не збили інші.

Табу дня: день категорично не приймає неорганізованості, недбалості та розхлябаності давши волю таким якостям, можна прогаяти важливий – професійний чи життєвий – шанс.

Цитата дня: «Вища мудрість – розрізняти добро та зло»(Сократ).

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