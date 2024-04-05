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Астрологический прогноз на 5 апреля

Астрологический прогноз на 5 апреля

Омут - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые начинания профессионального свойства приведет к материальным потерям, поэтому от них нужно отказаться. 

Символ дня: Омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, аквамариновый. 

Счастливые камни дня: коралл, желтый нефрит. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, в таком случае к врачу – во избежание нежелательных последствий – необходимо обратиться немедленно. 

Питание дня: можно голодать и поститься, под запретом находится мясо и очные фрукты. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: пикировку рассады нужно отложить, чтобы не нанести ей вред. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и амулеты, заряженные на любовь. Гадать нежелательно – ответа на задаваемые вопросы все равно получить не удастся. 

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько адекватно человек воспринимает себя: возможно, стоит поумерить спесь, пока ее н сбили другие. 

Табу дня: день категорически не приемлет неорганизованности, халатности и расхлябанности дав волю таким качествам, можно упустить важный – профессиональный или жизненный – шанс. 

Цитата дня: «Высшая мудрость – различать добро и зло» (Сократ).

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