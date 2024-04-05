Астрологический прогноз на 5 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начинания профессионального свойства приведет к материальным потерям, поэтому от них нужно отказаться.

Символ дня: Омут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамариновый.

Счастливые камни дня: коралл, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, в таком случае к врачу – во избежание нежелательных последствий – необходимо обратиться немедленно.

Питание дня: можно голодать и поститься, под запретом находится мясо и очные фрукты.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: пикировку рассады нужно отложить, чтобы не нанести ей вред.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и амулеты, заряженные на любовь. Гадать нежелательно – ответа на задаваемые вопросы все равно получить не удастся.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько адекватно человек воспринимает себя: возможно, стоит поумерить спесь, пока ее н сбили другие.

Табу дня: день категорически не приемлет неорганизованности, халатности и расхлябанности дав волю таким качествам, можно упустить важный – профессиональный или жизненный – шанс.

Цитата дня: «Высшая мудрость – различать добро и зло» (Сократ).

Читайте также: