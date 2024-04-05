Астрологический прогноз на 5 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые начинания профессионального свойства приведет к материальным потерям, поэтому от них нужно отказаться.
Символ дня: Омут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамариновый.
Счастливые камни дня: коралл, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, в таком случае к врачу – во избежание нежелательных последствий – необходимо обратиться немедленно.
Питание дня: можно голодать и поститься, под запретом находится мясо и очные фрукты.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: пикировку рассады нужно отложить, чтобы не нанести ей вред.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и амулеты, заряженные на любовь. Гадать нежелательно – ответа на задаваемые вопросы все равно получить не удастся.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько адекватно человек воспринимает себя: возможно, стоит поумерить спесь, пока ее н сбили другие.
Табу дня: день категорически не приемлет неорганизованности, халатности и расхлябанности дав волю таким качествам, можно упустить важный – профессиональный или жизненный – шанс.
Цитата дня: «Высшая мудрость – различать добро и зло» (Сократ).
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