В Одесской области прозвучали взрывы — СМИ

Завершается беспокойная ночь для украинцев.
Во время воздушной тревоги в ночь на 5 апреля в Одесской области прогремели взрывы
Об этом сообщает Общественное.
"На Одесщине слышны взрывы", — говорилось в сообщении СМИ.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении группы ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.
В Одесской области тогда была объявлена воздушная тревога.
По информации мониторинговых каналов, сработало ПВО.
Напомним, что россияне убеждают, что уничтожили 40 воздушных целей в Ростовской области, где расположен военный аэродром.