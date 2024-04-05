В Одесской области прозвучали взрывы — СМИ

Во время воздушной тревоги в ночь на 5 апреля в Одесской области прогремели взрывы

Об этом сообщает Общественное.

"На Одесщине слышны взрывы", — говорилось в сообщении СМИ.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении группы ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

В Одесской области тогда была объявлена воздушная тревога.

По информации мониторинговых каналов, сработало ПВО.

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Напомним, что россияне убеждают, что уничтожили 40 воздушных целей в Ростовской области, где расположен военный аэродром.