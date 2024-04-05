На Одещині прозвучали вибухи - ЗМІ

Під час повітряної тривоги у ніч проти 5 квітня в Одеській області пролунали вибухи

Про це повідомляє Суспільне.

"На Одещині чутно вибухи", - йшлося в дописі ЗМІ.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух групи ударних БпЛА, з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

В Одеській області тоді було оголошено повітряну тривогу.

За інформацією моніторингових каналів, спрацювало ППО.

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Нагадаємо, що росіяни переконують, що знищили 40 повітряних цілей у Ростовській області, де розміщений військовий аеродром.