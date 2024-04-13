Зоря – Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 24-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 14 квітня, луганська "Зоря" та одеський "Чорноморець" зійдуться в матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лівий берег" у Київській області. Початок гри – о 15:30.

Перед початком туру "Зоря" (23 очки) посідає 12-те місце в УПЛ. "Чорноморець" (29 балів) розташовується на восьмій позиції.

Пряма трансляція матчу "Зоря" – "Чорноморець" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі УНІАН, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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