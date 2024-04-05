Финляндия решила не открывать границу с Россией

В феврале правительство заявило, что закрытие границы продлится до 14 апреля.

Финляндия продлила срок закрытия пропускных пунктов на границе с агрессором Россией. Ситуация ведь на границе не изменилась.

Об этом сообщают Reuters и Yle.

"Финские власти рассматривают эту ситуацию как долгосрочную. Этой весной мы не увидели ничего, которые позволили бы нам сделать вывод о том, что ситуация существенно изменилась", — говорится в заявлении министра внутренних дел Мари Рантанен.

Отмечается, что пограничные пункты пропуска, которые должны быть закрыты до 14 апреля, не будут открываться, пока не будет принято другое решение.

Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце прошлого года на фоне роста мигрантов из разных стран. В частности, Сирии и Сомали. Финляндия обвинила Москву в использовании миграции против скандинавской страны. Кремль уск отрицает.

В МВД Финляндии отметили, что направленная миграция является одним из способов давления России на безопасность и социальную устойчивость их страны и ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что новый президент Финляндии оценил вероятность нападения РФ на его страну.

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