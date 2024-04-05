В Харькове удалось возобновить движение метро

Утром пятницы, 5 апреля, в Харькове метрополитен приостановил работу. По состоянию на 9:00 движение по линиям возобновлено.

Об этом сообщили в Telegram-канале Харьковского метрополитена.

"Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Причины и детали в метрополитене пока не сообщали.

Заметим, что метро не работало полтора часа. В 9:00 в пресс-службе метрополитена сообщили, что возобновлено движение поездов

Напомним, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, армия РФ уничтожила практически всю критическую инфраструктуру в городе. Пока ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая. Ведь при атаке 22 марта РФ разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ.

Читайте также: