У Харкові вдалося відновити рух метро

Зранку п'ятниці, 5 квітня, у Харкові метрополітен призупиняв роботу. Станом на 9:00 рух лініями відновлено.

Про це повідомили у Telegram-каналі Харківського метрополітену.

"Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Причини та деталі у метрополітені наразі не повідомляли.

Зауважимо, що метро не працювало півтори години. О 9:00 у пресслужбі метрополітену повідомили, що відновлено рух поїздів.

Нагадаємо, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, армія РФ знищила практично всю критичну інфраструктуру в місті. Наразі ситуація для енергетичної галузі дуже важка. Адже під час атаки 22 березня РФ зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ.

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