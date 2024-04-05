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У Харкові вдалося відновити рух метро

У Харкові вдалося відновити рух метро

Метро Харкова. Фото з відкритих джерел.

Коли відновиться рух - невідомо.

Зранку п'ятниці, 5 квітня, у Харкові метрополітен призупиняв роботу. Станом на 9:00 рух лініями відновлено.

Про це повідомили у Telegram-каналі Харківського метрополітену.

"Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні. 

Причини та деталі у метрополітені наразі не повідомляли. 

Зауважимо, що метро не працювало півтори години. О 9:00 у пресслужбі метрополітену повідомили, що відновлено рух поїздів.

Нагадаємо, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, армія РФ знищила практично всю критичну інфраструктуру в місті. Наразі ситуація для енергетичної галузі дуже важка. Адже під час атаки 22 березня РФ зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ. 

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