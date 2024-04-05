Фінляндія вирішила не відкривати кордон з Росією

У лютому уряд заявив, що закриття кордону триватиме до 14 квітня.

Фінляндія подовжила термін закриття пропускних пунктів на кордоні з агресоркою Росією. Адже ситуація на кордоні не змінилася.

Про це повідомляють Reuters та Yle.

"Фінська влада розглядає цю ситуацію як довготермінову. Цієї весни ми не побачили нічого, які дали б нам змогу зробити висновок про те, що ситуація істотно змінилася", - ідеться в заяві міністра внутрішніх справ Марі Рантанен.

Зазначається, що прикордонні пункти пропуску, які мали бути закритими до 14 квітня, не відкриватимуть поки не буде ухвалено інше рішення.

Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці минулого року на тлі зростання кількості мігрантів з різних країн. Зокрема, Сирії і Сомалі. Фінляндія звинуватила Москву у використанні міграції проти скандинавської країни. Кремль уск заперечує.

У МВС Фінляндії зауважили, що спрямована міграція є одним зі способів тиску Росії на безпеку і соціальну стабільність їхньої країни та ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий президент Фінляндії оцінив ймовірність нападу РФ на його країну.

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