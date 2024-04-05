Окупанти обстріляли житлові будинки у Покровську: поранено п'ятьох осіб

Вночі проти 5 квітня російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області. Окупанти поцілили по приватному сектору. Поранення отримали п'ять осіб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У результаті влучання по житлових будинках поранено чотирьох членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Крім того, від вибухів потерпів ще один містянин.

Зазначається, що в районі обстрілу пошкоджено декілька приватних домогосподарств.

Наразі фахівці встановлюють тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Покровська Донецької області 5 квітня. / Фото: Офіс Генерального прокурора

Наслідки обстрілу Покровська Донецької області 5 квітня. / Фото: Офіс Генерального прокурора

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і артилерією. Сили ППО знищили два російські БпЛА над Павлоградським та Нікопольським районами.

Читайте також: