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Украина получит новый оборонный пакет от Финляндии: содержимое засекречено

Украина получит новый оборонный пакет от Финляндии: содержимое засекречено

Флаги Финляндии и НАТО. / Фото: Associated Press

Украина получит от Финляндии новый пакет военной помощи

Финляндия передаст Украине больше военной материальной помощи. Президент страны принял решение еще 22 марта.

Об этом сообщило министерство обороны Финляндии.

"Ситуация с безопасностью в Европе является исторически серьезной. Результат агрессивной войны России будет определять среду безопасности в Европе и Финляндии. Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками и партнерами", — заявил министр обороны Антти Хяккинен.

Это станет 23-м оборонным пакетом помощи Финляндии для Украины. По оценкам, стоимость вошедшего в эту партию оборудования обойдется Финляндии в 188 миллионов евро.

"Общая стоимость оборонного оборудования, которое Финляндия поставила Украине, составляет сейчас около 2 миллиардов евро", — добавил Хяккинен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасной доставки помощи никаких подробностей относительно точного содержания, способа и сроков доставки помощи не разглашается. Отмечается только, что дополнительная помощь была оказана с учетом потребностей Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Финляндии Александр Стубб 3 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

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