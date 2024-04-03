Украина получит новый оборонный пакет от Финляндии: содержимое засекречено

Финляндия передаст Украине больше военной материальной помощи. Президент страны принял решение еще 22 марта.

Об этом сообщило министерство обороны Финляндии.

"Ситуация с безопасностью в Европе является исторически серьезной. Результат агрессивной войны России будет определять среду безопасности в Европе и Финляндии. Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками и партнерами", — заявил министр обороны Антти Хяккинен.

Это станет 23-м оборонным пакетом помощи Финляндии для Украины. По оценкам, стоимость вошедшего в эту партию оборудования обойдется Финляндии в 188 миллионов евро.

"Общая стоимость оборонного оборудования, которое Финляндия поставила Украине, составляет сейчас около 2 миллиардов евро", — добавил Хяккинен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасной доставки помощи никаких подробностей относительно точного содержания, способа и сроков доставки помощи не разглашается. Отмечается только, что дополнительная помощь была оказана с учетом потребностей Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Финляндии Александр Стубб 3 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

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