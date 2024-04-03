В Киеве предупредили о первом уровне опасности: что произошло

В Украине ухудшилась погода.
В Украине предупреждают о сильном ветре. Людей призывают быть осторожными: не ставить авто под деревьями, избегать прогулок рядом с рекламными щитами и металлоконструкциями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В столице объявлено штормовое предупреждение. В Киевской городской военной администрации сообщают о 1 уровне опасности. В столице прогнозируют порывы ветра - 15-20 метров в секунду. Будет веять также в северных, западных регионах, а еще - в Винницкой и Черкасской областях.
В этих областях возможны дожди, местами с грозами.
Вчера из-за непогоды без света осталось около трех сотен городов и сел. Последствия профильные службы ликвидируют до сих пор. А вот ожидается ли повторение пылевой бури, которая бушевала вечером - не сообщается. Накануне, люди начали выкладывать в сеть видео автотрасс, окутанных пылью и песком. Есть кадры, где на земле лежат оторванные ветки деревьев. В центральной части города с исторических зданий сорвало кусок кровли. О так называемой буре из Сахары предупреждали несколько дней назад. И хотя украинский Гидрометцентр успокаивал, что состояние воздуха - в пределах нормы, людям с респираторными заболеваниями рекомендовали оставаться дома. После дождей качество воздуха должно улучшиться.
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Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в Украину идет минусовая температура воздуха. Африканское тепло, охватившее Украину накануне, ушло. В среднем температура упадет на 5-10 градусов.
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