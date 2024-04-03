У Києві попередили про перший рівень небезпеки: що сталось

В Україні попереджають про сильний вітер. Людей закликають бути обережними: не ставити авто під деревами, уникати прогулянок поруч із рекламними щитами та металоконструкціями.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У столиці оголошене штормове попередження. У Київській міській військовій адміністрації повідомляють про 1 рівень небезпеки. У столиці прогнозують пориви вітру - 15-20 метрів за секунду. Віятиме також у північних, західних регіонах, а ще - на Вінничині та Черкащині.

У цих областях можливі дощі, подекуди з грозами.

Вчора через негоду без світла залишилося близько трьох сотень міст та сіл. Наслідки профільні служби ліквідовують і досі. А от чи очікується повторення пилової бурі, яка вирувала ввечері - не повідомляється. Напередодні, люди почали викладати в мережу відео автотрас, оповитих пилом і піском. Є кадри, де на землі лежать відірвані гілки дерев. У центральній частині міста з історичних будівель зірвало шмат покрівлі. Про так звану бурю із Сахари попереджали кілька днів тому. І хоч український Гідрометцентр заспокоював, що стан повітря - у межах норми, людям із респіраторними захворюваннями рекомендували залишатися вдома. Після дощів якість повітря має покращитись.

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Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що до України йде мінусова температура повітря. Африканське тепло, яке охопило Україну напередодні, пішло. В середньому температура впаде на 5-10 градусів.

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