"Заря" обыграла "Черноморец" в матче 24-го тура УПЛ (видео)

Луганская "Заря" победила одесский "Черноморец" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на поле стадиона "Левый берег" в Киеве завершилась со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом поединке подопечные Юрия Коваля забили на 12-й минуте. Игорь Горбач в центре штрафной с рикошетом от газона головой замкнул подачу Богдана Бутко с правого фланга.

Обзор матча "Заря" – "Черноморец"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Заря" (26 очков) поднялась на десятое место в УПЛ. "Черноморец" (29 баллов) остался на восьмой позиции.

В следующих поединках чемпионата Украины луганчане 18 апреля сыграют с "Шахтером", а "моряки" 20 апреля примут "Кривбасс".

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