"Заря" обыграла "Черноморец" в матче 24-го тура УПЛ (видео)

Автором единственного забитого мяча стал Игорь Горбач.
Луганская "Заря" победила одесский "Черноморец" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на поле стадиона "Левый берег" в Киеве завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в этом поединке подопечные Юрия Коваля забили на 12-й минуте. Игорь Горбач в центре штрафной с рикошетом от газона головой замкнул подачу Богдана Бутко с правого фланга.
Обзор матча "Заря" – "Черноморец"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы "Заря" (26 очков) поднялась на десятое место в УПЛ. "Черноморец" (29 баллов) остался на восьмой позиции.
В следующих поединках чемпионата Украины луганчане 18 апреля сыграют с "Шахтером", а "моряки" 20 апреля примут "Кривбасс".
Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.
Читайте также:
"Шахтер" в меньшинстве удержал победу над "Ворсклой" и оторвался на вершине УПЛ (видео)
"Кривбасс" не осилил "Рух" и упустил шанс возглавить турнирную таблицу УПЛ (видео)
"Динамо" в меньшинстве обыграло "Александрию" в матче с двумя воздушными тревогами (видео)