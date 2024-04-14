В ВМС рассказали, сколько кораблей потерял Черноморский флот РФ

С начала полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ потерял треть своих кораблей. Однако Украине еще есть над чем работать.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Если на языке цифр, то можем говорить о трети. Но, конечно, важен качественный показатель. Поэтому еще есть над чем работать. В первую очередь это касается носителей крылатых ракет, которых они имеют десяток в акватории Черного моря", — сказал он. .

Плетенчук добавил, что это критически важно для украинского экспорта. В частности, благодаря удачной работе Сил обороны Украины удалось восстановить гражданское судоходство в Черном море.

"Не стоит забывать об угрозах, которые составляет Россия в Черном море. Спикер напомнил, что на фоне потерь флота кафиры усилили авиационную составляющую, а в Черноморском регионе постоянно присутствуют российские самолеты", — добавил он.

Ранее мы писали, что Россия сосредоточила ключевые боевые корабли Черноморского флота в Новороссийске. В Крыму оккупанты держат корабли на ремонте, или те, которым не хватило места в Новороссийске.

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