Задача россиян — до 9 мая захватить Часов Яр: в ВСУ сообщили, успеют ли усилить фронт средствами РЭБ и ПВО

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" ситуация остается сложной, но контролируемой. Российское военное руководство поставило задачу к 9 мая захватить Часов Яр.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона 14 апреля.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" самыми горячими остаются Бахмутское и Авдеевское направления. Ситуация в районе боевых действий сложная, но контролируемая", — сказал Волошин.

По его словам, в последние дни ситуация на восточном фронте обострилась, что связано с активизацией наступления врага после президентских выборов, а также с тем, что российское военное руководство поставило задачу до 9 мая захватить Часов Яр.

"Это их определенный символизм", — добавил Волошин.

Он отметил, что тактика противника под Часов Яром по-прежнему состоит в круглосуточном штурме малыми группами в сопровождении артиллерии и авиации с целью взять под контроль город и населенные пункты вокруг него.

"Несмотря на это, Силы обороны наносят значительный вред противнику в живой силе и технике" на всей линии столкновения... Руководство приняло соответствующие решения (относительно противостояния врагу — ред.)... Решения есть, они будут воплощены в жизнь", — пояснил он.

Также спикер ОСУВ "Хортица" сказал, что украинское командование успеет усилить фронт средствами РЭБ и ПВО, о чем говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Успеем", — заявил спикер ОСУВ "Хортица".

Напомним, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, российская армия использует численное преимущество и мотивационные факторы, среди которых действуют расстрелы. Они пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, в частности, захватить Часов Яр.

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