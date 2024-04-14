Сможет ли Россия захватить Часовой Яр: прогноз аналитиков

Российские захватчики, скорее всего, привлекли свои самые боеспособные подразделения для атак на Часовой Яр. Это приведет к постепенному росту потерь, пока украинские защитники имеют необходимую технику.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, элементы, которые российские войска сосредоточили к северо-востоку и юго-востоку от Часового Яра, относительно менее боеспособны. Им будет трудно добиться успехов, аналогичных тем, которые были достигнуты восточнее Часового Яра.

В то же время, аналитики считают, что тактические успехи РФ восточнее Часового Яра не создали условий для окружения населенного пункта. Российским войскам, очевидно, придется добиться заметных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Временного Яра, прежде чем продолжить оцепление населенного пункта. А это может потребовать дополнительных и боеспособных частей.

Имеющиеся в распоряжении ISW кадры указывают, что украинские войска установили значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, и российским силам будет трудно быстро прорвать эту оборону.

В то же время, аналитики считают, что возможное захват Россией Часового Яра не позволит войскам РФ осуществить успешную операцию для угрозы Константиновке и Дружковке. Российским силам, возможно, необходимо установить другие оперативные условия.

"Захват Россией Часового Яра создаст заметное выступление, а попытка продвинуться дальше к западу непосредственно от Часового Яра сделает это выступление все более уязвимым для украинских контратак. Российским войскам, вероятно, нужно будет вернуть территорию, которую они потеряли к юго-востоку от Часового Яра во время украинского контрнаступления летом 2023 года, чтобы стабилизировать следующий российский фронт", — говорится в сообщении.

Ранее аналитики сообщили, что главной причиной активизации российской авиации, сбрасывающей авиабомбы на позиции сил ВСУ, стал дефицит систем противовоздушной обороны. Это может стать решающим фактором захвата города Часовой Яр в Донецкой области.

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