Атака на Израиль: Байден созывает лидеров стран G7

Президент США Джо Байден встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы узнать последние новости об атаке Ирана на Израиль.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и созывает лидеров стран G7.

"Раньше сегодня Иран и его марионетки, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, совершили беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я самым решительным образом осуждаю эти атаки. Я только что говорил с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую преданность Америки безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал способность защищаться и отражать даже беспрецедентные атаки – посылая четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", — говорится в заявлении президента США.

Напомним, 13 апреля ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. The Jerusalem Post также заявили, что Тегеран может запустить по Израилю баллистические ракеты большой дальности и другие ракеты.

По данным The Times of Israel, США и Великобритания перехватили более 100 иранских беспилотников за пределами воздушного пространства Израиля. Перехват воздушных целей также был зафиксирован в небе Иерусалима.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же. ЦАХАЛ находится в полной боевой готовности. Израильскую оборону будут поддерживать США.

CNN со ссылкой на источники писал, что Иран готовит для удара по Израилю не менее 100 крылатых ракет.

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