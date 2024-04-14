Атака на Ізраїль: Байден скликає лідерів країн G7

Президент США Джо Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки, щоб дізнатися останні новини про атаку Ірану на Ізраїль.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Крім того, Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і скликає лідерів країн G7.

"Раніше сьогодні Іран і його маріонетки, що діють з Ємену, Сирії та Іраку, здійснили безпрецедентну повітряну атаку на військові об'єкти в Ізраїлі. Я найрішучішим чином засуджую ці атаки. Я щойно говорив з прем'єр-міністром Нетаньягу, щоб підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю. Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував неабияку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки – надсилаючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю", - йдеться у заяві президента США.

Нагадаємо, 13 квітня ЦАХАЛ повідомив, що Іран запустив десятки безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю. У The Jerusalem Post також заявили, що Тегеран може запустити по Ізраїлю балістичні ракети великої дальності та інші ракети.

За даними The Times of Israel, США і Велика Британія перехопили понад 100 іранських безпілотників за межами повітряного простору Ізраїлю. Перехоплення повітряних цілей також було зафіксовано в небі Єрусалима.

Премʼєр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану та відповість тим же. ЦАХАЛ перебуває у повній бойовій готовності. Ізраїльську оборону підтримуватимуть Сполучені Штати.

CNN з посиланням на джерела писав, що Іран готує для удару по Ізраїлю щонайменше 100 крилатих ракет.

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