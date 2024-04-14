"Чергують акценти": аналітики пояснили, навіщо РФ атакує на трьох напрямках

Російські війська здійснюють оперативні дії принаймні на трьох напрямках, які не об’єднані спільною стратегічною метою, але дозволяють окупантам отримувати тактичні досягнення в одному з секторів за їхнім вибором.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Зусилля Росії на Лиманському, Покровському напрямках та в районі Часового Яру переслідують важливі з оперативної точки зору цілі, але ці операції не підтримують одна одну. Російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно", - пишуть експерти.

На думку ISW, російським силам, ймовірно, не вистачає можливостей здійснювати одночасно більше ніж одну ефективну широкомасштабну операцію, як це було раніше.

Тепер вони використовують кілька наступальних зусиль, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї.

"Наразі українські сили відчувають значну нестачу як артилерійських снарядів, так і засобів протиповітряної оборони, і російські сили використовують це", - додали експерти.

Як минула ніч на фронті та де атакували окупанти - читайте у новині.

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