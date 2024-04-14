Удар безпілотниками по Харкову: куди цілилися окупанти вночі

Вночі росіяни запускали "Шахеди" по Харкову. За попередніми даними, постраждалих та жертв немає.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Після півночі окупанти вдарили щонайменше двома "Шахедами"по Харкову. Знову ціль - критична інфраструктура. Окремо дякуємо силам ППО. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила", - написав він.

Нагадаємо:

У ніч проти 14 квітня 2024 року окупанти атакували 10 ударними дронами типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. Усі "Шахеди" збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТЕРЕХОВ про прильоти, новий “наступ” на Харків і сценарії закінчення війни. ЕКСКЛЮЗИВ

Читайте також: