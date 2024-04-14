Удар беспилотниками по Харькову: куда целились оккупанты ночью

Ночью россияне запускали "Шахеды" по Харькову. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"После полуночи оккупанты ударили, по меньшей мере, двумя "Шахедами" по Харькову. Снова цель — критическая инфраструктура. Отдельно благодарим силы ПВО. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала", — написал он.

Напомним:

В ночь на 14 апреля 2024 года оккупанты атаковали 10 ударными дронами типа "Shahed-131/136" из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донбасса. Все "Шахеды" сбиты в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ТЕРЕХОВ о прилетах, новом "наступлении" на Харьков и сценарии окончания войны. ЭКСКЛЮЗИВ

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