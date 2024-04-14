День ангела 14 квітня: кого та як вітати з іменинами

14 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 14 квітня
14 квітня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Валентина, Івана, Мартина, Олександра.
Антон — давньоримське ім'я, яке означає "той, хто гідний похвали". Хлопчик росте дуже суперечливим. Він товариський і чесний, але також має загострене відчуття справедливості. В дорослому віці ніколи не зробить нічого необдуманого.
Валентин — має латинське походження і може перекладатися як "здоровий". В дитинстві це дуже слухняна дитина, яка ніколи не ослухається батьків. В дорослому віці стає чудовим другом, який вміє вислухати і дати слушну пораду.
Іван — походить від давньоіудейського імені, що означає "подарунок Божий". В дитинстві дуже гостро реагує на будь-яку критику. В дорослому віці неквапливий, завжди все обдумає, а вже потім діє.
Мартин — має давньоримське походження і означає "той, хто належить Марсу". В дитинстві хлопчик відрізняється багатим внутрішнім світом. В дорослому віці відбирає тільки надійних друзів, яким сам стає добрим і відданим товаришем.
Олександр — з давньогрецької мови перекладається як "захисник". Ще від дитинства знає, як досягати бажаного. Відрізняється наполегливістю. В дорослому віці може бути схильним до конфліктів.
День ангела 14 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
З Днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було відкритим для добра і любові. Нехай кожен день приносить тобі радість і задоволення, а ангел-хранитель ніколи не залишає тебе без своєї опіки.
***
Імя дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро-найкращим пасує.
І той,кому Бог це імя посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути,любов дарувати!
З Днем Ангела!!!
***
У цей особливий день хочу побажати тобі міцного здоров’я, безмежного щастя і величезного людського тепла. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів і допомагає у всіх починаннях.
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом і радістю. Нехай твій ангел-хранитель завжди веде тебе шляхами добра, а кожен день дарує тобі віру в чудеса і надію на краще.
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