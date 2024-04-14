"Демілітаризовано" понад 800 окупантів: нові дані про втрати РФ

Крім того, ЗСУ знищили 63 автомобілі та 34 артсистеми.

Втрати Росії у війні проти України на ранок неділі, 14 квітня, становлять 890 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення складає 453 650 військових.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 453 650 (+890)

танків - 7174 (+5)

бойових броньованих машин - 13 765 (+20)

артилерійських систем - 11 552 (+34)

РСЗВ - 1046 (+1)

засоби ППО - 758 (+2)

літаків - 347

вертольотів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9235 (+34)

крилаті ракети - 2089 (+1)

кораблі/катери - 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 15 459 (+63)

спеціальна техніка - 1905 (+12)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак.

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