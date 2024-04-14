День ангела 14 апреля: кого и как поздравлять с именинами

14 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 14 апреля
14 апреля 2024 поздравьте с именинами Антона, Валентина, Ивана, Мартына, Александра.
Антон — древнеримское имя, которое означает "достойный похвалы". Мальчик растет очень спорным. Он общителен и честен, но также имеет обостренное чувство справедливости. Во взрослом возрасте никогда не сделает ничего необдуманного.
Валентин имеет латинское происхождение и может переводиться как "здоровый". В детстве это очень послушный ребенок, никогда не ослушающийся родителей. Во взрослом возрасте становится прекрасным другом, умеющим выслушать и дать дельный совет.
Иоанн — происходит от древнеиудейского имени, что означает "подарок Божий". В детстве очень остро реагирует на любую критику. Во взрослом возрасте нетороплив, всегда все обдумает, а уже потом действует.
Мартин имеет древнеримское происхождение и означает "принадлежащий Марсу". В детстве мальчик отличается богатым внутренним миром. Во взрослом возрасте отбирает только надежных друзей, которым сам становится добрым и преданным товарищем.
Александр — с древнегреческого языка переводится как "защитник". Еще с детства знает, как добиваться желаемого. Отличается настойчивостью. Во взрослом возрасте может быть подвержен конфликтам.
День ангела 14 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
С Днем ангела! Желаю, чтобы твое сердце всегда было открыто для добра и любви. Пусть каждый день доставляет тебе радость и удовольствие, а ангел-хранитель никогда не оставляет тебя без своей опеки.
***
Имя удивительное на свете существует,
И скажем искренне-лучшим подходит.
И тот, кому Бог это имя посылает,
В жизни словно звездочка ясная сияет.
Так хочу сейчас я тебе пожелать
Тепло искренних друзей в жизни чувствовать,
Любимой быть, любовь дарить!
С Днем Ангела!
***
В этот особый день хочу пожелать тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и огромного человеческого тепла. Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя от всех бед и помогает во всех начинаниях.
***
Пусть Ангел-Хранитель ночью
Зажжет тебе три свечи...
Первая свеча – за любовь:
Прости ее снова и снова.
Вторая – за доброту,
правду и прямоту...
Третья свеча – оберег
От всех невзгод и бед.
***
Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена светом и радостью. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя путями добра, а каждый день дарует тебе веру в чудеса и надежду на лучшее.
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