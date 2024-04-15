Як позбутися від кульбаби на городі, садовій ділянці, газоні: механічні, хімічні та народні методи

Як знищити кульбабу, чи можна позбутися від рослини раз і назавжди

Попри те, що кульбаба має багато корисних властивостей — це бур'ян, який, якщо нічого не робити вмить заполонить всю ділянку. А все тому, що кульбаба дуже легко розмножується та розповсюджується, захоплюючи територію. Зі зникненням квіток рослини нікуди не діваються і продовжують свій ріст та розвиток.

Чи можна вивести кульбаби з ділянки назавжди

Позбутися повністю кульбаб на ділянці, скоріш за все, не вийде. Насіння кульбаби на своїх "парашутиках" розноситься вітром на багато кілометрів навколо. І навіть якщо позбавитись від кульбаби на своїй ділянці, насіння обов'язково прилетить із сусідньої.

Чи загинуть кульбаби, якщо їх постійно косити?

На жаль ні, залишені на ділянці квітконоси кульбаби встигнуть розповсюдити насіння навіть якщо будуть відокремленими від коріння та сухими.

Так само складені у компостну купу, кульбаби легко поширять своє насіння.

Крім насіння, кульбаба має особливо живуче коріння. Довжиною до 60 см, хоча вонидосить крихкі, але добре регенеруються у разі пошкоджень, утворюючи придаткові пагони й бічні корені. Тобто з не поміченого після "зачистки" ділянки й залишеного у землі обрізка кореня кульбаби виросте розетка з листями та квітками.

Через це, непотрібно намагатися знищити кульбабу безповоротно, основні зусилля потрібно прикласти, щоб не дати кульбабі розповсюдити насіння, для цього потрібно регулярно зменшувати їх кількість.

Профілактика появи кульбаб

Для того, щоб попередити появу рослини потрібно:

Навесні перекопувати та обов'язкове мульчувати грядки та клумби.

Якщо розетки кульбаби вже з'явилися, прополювати їх до дозрівання насіння.

Засівати травою пусті ділянки на території.

Восени глибоко перекопувати землю.

Важливо, всі ці заходи профілактики повторювати, проводити регулярно.

Якщо кульбаби вже заволоділи ділянкою, потрібно використовувати спеціальні засоби боротьби.

Механічні способи боротьби з кульбабою

Регулярне скошування кульбаби

Косити кульбабу потрібно не рідше одного-двох разів на тиждень, скошувати рослину потрібно дуже низько, біля самого рівня землі. Після скошування коріння кульбаб буде давати нові та нові пагони, але через кілька тижнів послабшає та виснажиться.

Важливо це робити, коли рослина вже зацвіла, але ще не встигла сформувати насіння. В цей час здатність кульбаб до регенерації найменша.

Не забувайте своєчасно прибирати з місця косіння рослину та знищувати зрізані квітконоси. В іншому випадку насіння розлетиться по всій ділянці.

Видалення кульбаби з ґрунту за допомогою спеціальних інструментів

Для викорчовування або викручування кульбаб із землі можна використовувати спеціальні інструменти -- дрейфові пістолети, лопати з вузьким полотном, інші витягувачі бур'янів з коренем.

Як позбавитись від кульбаби за допомогою гербіцидів

Якщо кульбаби заполонили ділянку, і впоратися з ними вручну просто неможливо потрібно використовувати хімію.

Хімікати знищують надземну частину кульбаби, тому важливо застосовувати післясходові гербіциди, і обробку проводити до того, як бур'ян відцвіте і дозріє летюче насіння.

Осіння обробка бур'янів гербіцидами не ефективна через те, що перед зимою всі процеси сильно сповільнюються.

Потрібно пам'ятати, що гербіциди крім кульбаб знищують всі види рослин, на які потраплять. Тому може постраждати газонна трава і культурні рослини. Гербіциди можуть діяти досить довго, пригнічуючи оброблену рослинність протягом кількох тижнів.

Народні засоби для боротьби з кульбабами

Поширені народні методи боротьби з кульбабами, як то посипання мукою або сіллю, полив розчином солі чи просто окропом, полив соляною кислотою, як показує практика, малоефективні, а деякі, як, наприклад, полив кислотою є небезпечними для рослин та й самої людини.

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