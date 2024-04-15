Вибуховий день для окупантів: куди "прилетіло" у Бердянську та в Криму

Що відбувалося 15 квітня у тимчасово окупованих Бердянську та Криму.

У Бердянську гучно. Українська бавовна “розквітла” одразу у декількох районах міста. Окупаційна влада намагається приховати наслідки прильотів. Тим часом у Криму оголошено повітряну тривогу, працює ППО. Керченський міст у диму, а над Чорним морем — літак НАТО!

Про усі подробиці вибухового дня для окупантів розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

У Бердянську бавовна

Сьогодні, 15 квітня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Про це повідомила голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна:

“У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська”.

Про бавовну у місті написав у своєму Telegram-каналі і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, перед вибухом працювала ворожа ППО, проте у місті є влучання ракет. “Все збили”, — написав він в лапках та додав відповідні фото.

Скриншот

А от російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу міста пишуть, що “ЗСУ атакували Бердянськ, і, за попередніми даними, ППО збила дві ракети Storm Shadow”. Ще й про постраждалих зазначили. Звичайно, цивільних.

Куди прилетіло?

За даними місцевих Telegram-каналів, жителі Бердянська повідомляють про два влучання по території заводу “Південгідромаш”. Український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко також повідомив у Telegram, що попередньо ракетного удару завдано по базі окупантів, яка розташовувалася на цьому підприємстві:

“Дві ракети влучно завітали до окупованого Бердянська. Попередньо, по базі окупантів на "Південгідромаш”.

У Бердянську поряд з місцем влучання ракет перекрили дорогу. Приватний транспорт і маршрутні таксі пускають в обʼїзд. Повідомляється, що перекрили достатньо велику ділянку мелітопольського шосе, тому що окупаційна влада намагається приховати наслідки влучань. Моніторингові пабліки ворога також підтверджують влучання у Бердянську. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині міста. Тож чекаємо на офіційну інформацію.

Гучно у Криму

Крім того, у тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу. Також було закрито рух Кримським мостом. За даними місцевих Telegram-каналів, у Керчі на мосту була встановлена димова завіса. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода “Крим.Реалії”. Близько 11:30 за київським часом російська влада оголосила про перекриття руху Керченським мостом. Потім — повітряна тривога. Низка Телеграм-каналів повідомила про появу диму у районі Керченської протоки. Як стверджується, це спецзасоби маскування, які використовують російські військові.

Також у Мережі пишуть про роботу російської ППО в цьому районі. За повідомленнями, у бік півострова летіло кілька груп ракет. Телеграм-канал “Крымский ветер” повідомив про підняття літаків у небо: “В Севастополе звучит сигнал тревоги, в воздух с аэродромов подняли авиацию — для спасения от удара на земле”.

Тим часом над акваторією Чорного моря був помічений літак НАТО. За даними Flightradar, йдеться про американський літак Boeing Poseidon, який злетів з авіабази Чаніа на Криті і чергує над територією і територіальними водами Румунії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХОВИЙ ДЕНЬ для окупантів! У Бердянську та Криму КВІТНЕ БАВОВНА! Куди прилетіло?!

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