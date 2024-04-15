У Криму "прилетіло" по пункту з військовими високопосадовцями РФ – ЗМІ

Партизани заявили про ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти.

В окупованому Криму 15 квітня пролунали вибухи, після яких стало відомо, що Сили оборони України вразили командний пункт із російськими офіцерами-високопосадовцями.

Про це повідомляє "Суспільне" з посланням на джерела у спецслужбах.

Вдень в окупованому Севастополі лунав сигнал тривоги, окупанти підняли з аеродромів свою авіацію, повідомив Telegram-канал "Крымский ветер".

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Тривога тривала майже дві години. Російські силовики використовували димову завісу в бухтах Севастополя.

"Вдень 15 квітня в тимчасово окупованому Криму внаслідок ракетної атаки Сил оборони України було уражено командний пункт, в якому знаходилися високопоставлені російські офіцери", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Водночас партизани з руху "Атеш" повідомляли про звуки роботи російської ППО. Там заявили про ймовірне влучання у військову частину російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Севастополі.

"810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх", – вказано в дописі "Атеш".

До слова, на початку видання The Guardian із посиланням на високопосадовця ГУР Міноборони України повідомило, що у першій половині 2024 року Кримський міст буде знищений.

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