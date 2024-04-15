РФ обманом вербує мігрантів до "елітних підрозділів" на війну – британська розвідка

Москва продовжує обманом вербувати іноземних громадян для вступу до лав армії Росії для участі у війні проти Україні. Іноземцям обіцяють службу у "спеціальних підрозділах", а натомість відправляють до штатних підрозділів.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"В останній листівці, написаній англійською мовою, іноземцям пропонується вступити до "спеціального" підрозділу російської армії та вказується щомісячна зарплата у $2200, видавання $2000, російський паспорт, безкоштовне медичне обслуговування та навчання", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, у середині 2023 року були поширені онлайн-оголошення про приймання на роботу, спеціально призначені для громадян сусідніх країн, таких як Вірменія та Казахстан, із щомісячними пропозиціями заробітної плати у розмірі $1973 та виплатами у розмірі $5140.

Крім того, протягом 2023 року Росія також зверталася до мігрантів із Центральної Азії всередині Росії. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що мігрантів з Індії та Непалу завербували і відправили воювати до України.

"Цілком ймовірно, що багато хто з завербованих є не професійними солдатами, а робітниками-мігрантами, і їх змушували воювати під хибним приводом або пропонуючи фінансові стимули", - йдеться в повідомленні.

Як пише британська розвідка, чисельність іноземних громадян у Збройних силах Росії, швидше за все, буде невелика і вони будуть інтегровані до штатних, а не до "спеціальних" підрозділів.

"Росія, ймовірно, бажає уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації, і, враховуючи значні втрати на війні, нині вони оцінюються в 913 осіб на день, Росії необхідно продовжувати вивчати всі можливості вербування, щоб підтримувати високі темпи припливу людей", - зазначають Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки через війну та мобілізацію.

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