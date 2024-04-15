У Білорусі "вагнерівці" готують диверсантів для війни в Україні

У Білорусі завершився восьмий вишкіл найманців для війни в Україні. За інформацією білоруського підпілля тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили усі ті самі інструктори із ПВК "Вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни-союзника росії.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України. Вагнерівці проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, на початку лютого розвідка Великої Британії повідомила, що у Білорусі залишається менше від тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", але "це грає на руку кремлю і впливає на Україну". Скоріш за все це пов’язано з тим, що режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “Вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго і тікають у Африку. Там їм більше платять.

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