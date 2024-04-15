В Беларуси "вагнеровцы" готовят диверсантов для войны в Украине

В Беларуси завершилось восьмое обучение наемников для войны в Украине. По информации белорусского подполья, здесь прошел боевое слажение отряд спецназначения "Гранит". Учения проводили все те же инструкторы из ЧВК "Вагнер", которые нашли убежище именно на территории страны-союзника России.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на территории Украины. Вагнеровцы проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Основным вооружением для таких отрядов являются противотанковые ручные гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова", – говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, в начале февраля разведка Великобритании сообщила, что в Беларуси остается меньше тысячи боевиков ППК "Вагнер", но "это играет на руку кремлю и влияет на Украину". Скорее всего, это связано с тем, что режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из "Вагнера" своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго и убегают в Африку. Там им больше платят.

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