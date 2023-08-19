"Вагнеровцы" покидают Беларусь: обнародована причина

"Вагнеровцы" покидают Беларусь из-за отсутствия заработка.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на данные белорусского подполья.

Белорусское подполье фиксирует уменьшение террористов из ЧВК "Вагнер" на территории страны с 5,8 тыс. до 4,4 тыс.

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"Причиной является отсутствием финансирования со стороны России. Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует или перейти в другие террористические структуры, или вообще уволиться", — говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что между тем режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из "Вагнера" своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго.

Напомним, что Кремль, вероятно, мог прекратить финансировать ЧВК "Вагнер". Теперь боевикам могут платить власти Беларуси.

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