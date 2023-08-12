Польша усилит защиту Сувальского коридора

В район направят дополнительные войска и технику.

Польша планирует укрепить оборону Сувальского коридора. Туда направят дополнительные войска и технику.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, Варшава усиливает оборону и безопасность Сувальского перевала и Бжеских ворот.

"Это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Сюда в первую очередь идет новейшее оборудование", — подчеркивает глава Минобороны Польши.

Отмечается, что страна расширит военную инфраструктуру и передислоцирует части сил с запада на восток, а также создаст новые подразделения разного уровня. Речь идет "о саперном батальоне в Августове и больших тактических объединениях, таких как 1-я пехотная дивизия легионов и 2-й польский корпус".

Блащак также отметил, что на востоке Польши действуют Силы территориальной обороны (Wojska Obrony Terytorialnej) и войска НАТО.

"Сейчас в Польше дислоцируется несколько тысяч американских солдат, оснащенных лучшей военной техникой. Это результат отличных отношений между Варшавой и Вашингтоном", — говорит министр.

Как сообщалось, Польша значительно увеличивает количество военных на границе с Беларусью, чтобы предотвратить нападение на страну. Около 10 тысяч солдат будут находиться там.

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