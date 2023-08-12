В России разбился истребитель Су-30: что произошло

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области РФ.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Западный военный округ РФ.

"Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, экипаж погиб", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отмечают, что причиной крушения самолета традиционно стала якобы техническая неисправность.

Следует добавить, что именно сегодня, 12 августа, в РФ празднуют День Военно-воздушных сил России.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. Там поднялся густой дым. Подробнее читайте по ссылке.

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