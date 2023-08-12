У Росії розбився винищувач Су-30: що сталося

Винищувач Су-30 розбився у Калінінградській області РФ.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Західний військовий округ РФ.

"Літак Су-30 зазнав аварії в Калінінградській області, екіпаж загинув", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ зазначають, що причиною аварії літака традиційно стала нібито технічна несправність.

Слід додати, що саме сьогодні, 12 серпня у РФ святкують День Військово-повітряних сил Росії.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Там піднявся густий дим. Детальніше читайте за посиланням.

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