У Росії розбився винищувач Су-30: що сталося

У Калінінградській області РФ "невдало приземлися" російський Су-30. Екіпаж загинув.
Винищувач Су-30 розбився у Калінінградській області РФ.
Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Західний військовий округ РФ.
"Літак Су-30 зазнав аварії в Калінінградській області, екіпаж загинув", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони РФ зазначають, що причиною аварії літака традиційно стала нібито технічна несправність.
Слід додати, що саме сьогодні, 12 серпня у РФ святкують День Військово-повітряних сил Росії.
Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Там піднявся густий дим. Детальніше читайте за посиланням.
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