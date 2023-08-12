Єрмак провів телефонну розмову з радником Байдена: про що говорили

Представники обговорили, зокрема, підготовку до вересневого саміту G19 в Індії.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.
Про це Єрмак повідомив у Мережі.
Під час розмови обговорили ситуацію на фронті, першочергові оборонні потреби України та запровадження жорстких санкцій проти РФ.
"Також подякував за участь американської сторони в зустрічі на рівні радників із національної безпеки та політичних директорів щодо реалізації Української Формули миру, що відбулася в Джидді", - написав Єрмак.
Крім того торкнулися питання підготовки до вересневого саміту G19 в Індії.
Напередодні очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни хочуть створити гуманітарну катастрофу в Україні шляхом атак на енергетичну структуру.
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