Єрмак провів телефонну розмову з радником Байдена: про що говорили

Представники обговорили, зокрема, підготовку до вересневого саміту G19 в Індії.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це Єрмак повідомив у Мережі.

Під час розмови обговорили ситуацію на фронті, першочергові оборонні потреби України та запровадження жорстких санкцій проти РФ.



"Також подякував за участь американської сторони в зустрічі на рівні радників із національної безпеки та політичних директорів щодо реалізації Української Формули миру, що відбулася в Джидді", - написав Єрмак.

Крім того торкнулися питання підготовки до вересневого саміту G19 в Індії.

Напередодні очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни хочуть створити гуманітарну катастрофу в Україні шляхом атак на енергетичну структуру.

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