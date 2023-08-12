23-річна дружина Володимира Остапчука блиснула оголеними грудями

23-річна дружина телеведучого Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, розбурхала уяву підписників новими кадрами.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася відео після душу, на якому позувала біля дзеркала у самісінькому рушнику, пов'язаному на талії. Оголені пишні груди Катерина прикрила руками.

Пікантні кадри блогерка зробила у номері готелю в Барселоні, де вони зараз перебувають з Володимиром. Дівчина повідомила шанувальникам, що вже сьогодні вони з чоловіком повертаються до України.

"Ранок добрий. Сьогодні додому", - написала Катерина.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Також дружина Остапчука поділилася ще одним відвертим кадром. На ньому Катерина так само позувала оголеною на камеру, прикривши бюст, а на тлі Володимир у рушнику голився у ванній.

"Голиться. Гола", - підписала кадр блогерка.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, днями навколо Володимира Остапчука розгорівся скандал через його шоу "Мекнув-питайте", в якому він разом з Позитивом та Богданом Буше різко висловилися в бік жінок та вимог до їхнього тіла. Багато зірок не підтримали артистів та розкритикували за їхні висловлювання.

Так, наприклад, Володимир Дантес посміявся з нетолерантних слів своїх колег. Дружина Остапчука не стала мовчати та поскандалила з ним у Мережі.

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