У ЗСУ заявили, що окупанти не мають успіхів під Куп'янськом

У районі Куп'янська Харківської області російська армія не має навіть тактичного успіху. Втім, окупанти намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Довгий час вони не можуть досягти там істотного прогресу, навіть на тактичному рівні. Побудовано грамотну оборону, наше угруповання посилили резервами. Ми знаємо керівників підрозділів росіян та їхні плани, виходячи з цього ведемо оборону", - сказав він.

За словами Череватого, в районі Синьківки та Іванівки за добу було вісім атак, 328 обстрілів та десять авіаційних нальотів.

За добу знищено 69 загарбників, а поранено - 97. Ворог втрати ще два танки Т-72, три броньовані автомобілі, гаубицю Д-30, міномет та командно-спостережний пункт.

На Куп'янському напрямку росіяни зосередили десантників, мотострілецькі та танкові бригади, найманців, штурмові загони "Шторм-Z" із карних злочинців, територіальні війська та бойовий армійський резерв.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, чому РФ наступає поблизу Куп’янська. В ISW вважають, що російська армія наступає поблизу міста, щоб відволікти Збройні сили України.

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