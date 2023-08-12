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Взрывы в Крыму: Керченский мост затянуло дымом, оккупанты паникуют (фото, видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Взрывы в Крыму: Керченский мост затянуло дымом, оккупанты паникуют (фото, видео)

Взрывы на Крымском мосту 12 августа / Фото: Telegram / Крымский ветер

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту снова неспокойно.

Местные сообщают, что на незаконном Крымском мосту раздались взрывы. Там виден густой дым. Мост перекрыт для автотранспорта, сообщают российские Telegram-каналы.

В свою очередь гауляйтер Крыма Сергей Аксенов говорит, что над незаконным Крымским мостом якобы сбили две ракеты, а сама переправа не повреждена. По словам пропагандистов, густой дым над мостом – это специальный дымовой занавес, мол, "так надо".

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак после сообщений о дыме над Крымским мостом выложил в своем Telegram песню "Yellow Submarine". Вероятно, это намек на то, что мост атаковали морские дроны.

Сейчас к мосту направили катера береговой охраны, туда же полетели вертолеты.

Взрывы на Крымском мосту 12 августа/Фото: Николаевский Ванёк / ©
Взрывы на Крымском мосту 12 августа/Фото: Николаевский Ванёк
Взрывы на Крымском мосту 12 августа/Фото: Николаевский Ванёк / ©
Взрывы на Крымском мосту 12 августа/Фото: Николаевский Ванёк
Взрывы на Крымском мосту 12 августа / © Telegram / Крымский ветер
Взрывы на Крымском мосту 12 августа / Фото: Telegram / Крымский ветер

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты боятся украинских морских дронов в Крыму, обустраивают оборонные позиции и готовят Черноморский флот к противодействию.

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Дата публикации
Просмотры
8615
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