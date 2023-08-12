Польща посилить захист Сувальського коридору

До району направлять додаткові війська та техніку.

Польща планує укріпити оборону Сувальського коридору. Туди направлять додаткові війська та техніку.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, Варшава посилює оборону та безпеку Сувальського перевалку та Бжеської брами.

"Це чутливі точки, тому ми посилюємо та розширюємо дислоковані там підрозділи. Сюди в першу чергу йде новітнє обладнання", - наголошує очільник Міноборони Польщі.

Зазначається, що країна розширить військової інфраструктури та передислокує частини сил із заходу на схід, а також створить нові підрозділи різного рівня. Йдеться "про саперний батальйон в Августові та великі тактичні об'єднання, такі як 1-а піхотна дивізія легіонів і 2-й польський корпус".

Блащак також зауважив, що на сході Польщі діють Сили територіальної оборони (Wojska Obrony Terytorialnej) і війська НАТО.

"Зараз у Польщі дислокується кілька тисяч американських солдатів, оснащених найкращою військовою технікою. Це результат чудових відносин між Варшавою і Вашингтоном", - каже міністр.

Як повідомлялося, Польща значно збільшує кількість військових на кордоні з Білоруссю, аби запобігти нападу на країну. Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть там.

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