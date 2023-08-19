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"Вагнерівці" залишають Білорусь: оприлюднено причину

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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"Вагнерівці" залишають Білорусь: оприлюднено причину

"Вагнерівці" в Білорусі / Фото: Міноборони Білорусі

Найманці скаржаться на відсутність заробітку.

"Вагнерівці" залишають Білорусь через відсутність заробітку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруського підпілля. 

Білоруське підпілля фіксує зменшення терористів з ПВК “Вагнер” на території країни з 5,8 тис. до 4,4 тис.

"Причиною є відсутністю фінансування зі сторони рф. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури, або взагалі звільнитися", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “Вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго. 

Нагадаємо, що Кремль, ймовірно, міг припинити фінансувати ПВК "Вагнер". Тепер бойовикам може платити влада Білорусі. 

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Дата публікації
Перегляди
1838
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