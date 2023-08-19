"Вагнерівці" залишають Білорусь: оприлюднено причину

Найманці скаржаться на відсутність заробітку.
"Вагнерівці" залишають Білорусь через відсутність заробітку.
Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруського підпілля.
Білоруське підпілля фіксує зменшення терористів з ПВК “Вагнер” на території країни з 5,8 тис. до 4,4 тис.
"Причиною є відсутністю фінансування зі сторони рф. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури, або взагалі звільнитися", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС додають, що тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “Вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго.
Нагадаємо, що Кремль, ймовірно, міг припинити фінансувати ПВК "Вагнер". Тепер бойовикам може платити влада Білорусі.
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