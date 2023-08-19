В Україні прогнозують зростання мінімальної зарплати й пенсії: деталі

Ціни зростуть на 10,8% у 2024 році, а потім – знизяться.

Очікується, що у 2024 році мінімальна зарплата становитиме 8000 грн. Натомість сума мінімальної пенсії зросте до 2361 грн.

Відповідний документ оприлюднило Міністерства фінансів України.

Що відомо

Відомство надіслало головним розпорядникам коштів державного бюджету прогнози щодо показників для складання бюджетних запитів на 2024-2026 роки.

Так, мінімальна зарплата у 2024 році має підвищитися двічі: у січні до 7100 грн, а з липня – до 8000 грн. Того ж року розмір мінімальної пенсії становитиме 2361 грн.

Прогнозують, що з січня 2025 року мінімальна зарплата буде 8370 грн, а мінімальна пенсія буде 2573 грн.

Ще за рік, 2026-го, мінімальна зарплата підвищиться до 8956 грн, а пенсія складатиме 2774 грн.

Нагадаємо, в Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися.

Читайте також: