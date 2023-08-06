Зарплати українських міністрів: хто отримав більше, ніж Шмигаль

У Кабінеті міністрів розкрили інформацію про зарплати українських урядовців у липні 2023 року. Очільник уряду Денис Шмигаль отримав "чистими" 66,32 тис. грн, але це не найбільша платня у Кабміні.

За інформацією Урядового порталу, найбільше у липні заробив держсекретар Кабміну Олександр Ярема.

49-річний державний секретар уряду отримав “чистими” 84,57 тис. грн, оскільки, окрім посадового окладу (40,1 тис. грн), йому виплатили надбавки за ранг (800 грн), за вислугу років (15,64 тис. грн), за виконання особливо важливої роботи (40,5 тис. грн) та за роботу із таємними документами (8,02 тис. грн).

Більше, ніж прем’єр-міністр, з тих же підстав отримали у липні також майже усі заступники Олександра Яреми:

Володимир Федорчук (75,50 тис. грн),

(75,50 тис. грн), Павло Полянський (73,50 тис. грн),

(73,50 тис. грн), Олег Войтович (70,45 тис. грн)

(70,45 тис. грн) Костянтин Мар’євич (67,66 тис. грн).

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Серед міністрів найбільше заробив очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Його платня “чистими” завдяки доплаті за відрядження становила 66,34 тис. грн.

Рівно таку ж платню, як прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тобто 66,32 тис. грн, отримали:

перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко (19,62 тис. грн — доплата за відрядження);

(19,62 тис. грн — доплата за відрядження); віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина ;

; міністерка реінтеграції Ірина Верещук ;

; міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков (15,69 тис. грн - доплата за відрядження).

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заробив у липні 65,24 тис. грн, але - це разом із відпускними (2 579 грн).

Нагадаємо, 28 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим у розмірі 30-100 тис. грн щомісячно.

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